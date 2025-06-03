وزیر الخارجیة الایراني یصل الى بیروت

وهذه هي الزيارة الثالثة لعراقجي إلى بيروت منذ توليه منصب وزير الخارجية. وكان وزير الخارجية الايراني قد زار بيروت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عقب استشهاد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في إطار جولاته الإقليمية، والتقى مسؤولين لبنانيين.

كما زار عراقجي بيروت في مارس/آذار الماضي، لحضور جنازة الشهيد نصر الله، والتقى بالرئيس اللبناني جوزيف عون، بمعية رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.

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