وزیر الخارجیة الایراني یصل الى بیروت
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وصل وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي الى بيروت صباح اليوم الثلاثاء قادما من القاهرة لاجراء محادثت مع المسؤولين اللبنانيين.
وهذه هي الزيارة الثالثة لعراقجي إلى بيروت منذ توليه منصب وزير الخارجية. وكان وزير الخارجية الايراني قد زار بيروت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عقب استشهاد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في إطار جولاته الإقليمية، والتقى مسؤولين لبنانيين.
كما زار عراقجي بيروت في مارس/آذار الماضي، لحضور جنازة الشهيد نصر الله، والتقى بالرئيس اللبناني جوزيف عون، بمعية رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.