عراقجي: مستوى التعاون والثقة في العلاقات بین ایران ومصر غیر مسبوق
وصف وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ، مستوى التفاعل والتعاون السياسي ، والاهم من ذلك مستوى الثقة والاطمئنان في العلاقات بين ايران ومصر بانه غير مسبوق.
وكتب عراقجي في مدونة على منصة التواصل الاجتماعي: انني سعيد بتواجدي في القاهرة مرة اخرى. لقد كانت لدي لقاءات مهمة للغاية مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ومعالي وزير الخارجية بدر عبدالعاطي.
واضاف: بعد سنوات طويلة ، دخلت الدبلوماسية بين ايران ومصر مرحلة جديدة. مستوى التفاعل والتعاون السياسي ، والاهم من ذلك مستوى الثقة والاطمئنان في العلاقات بين البلدين غير مسبوق.
وتابع: باعتبارهما قوتين فاعلتين في المنطقة، ومتمتعتين بثقافة وحضارة عريقة، تتحمل ايران ومصر مسؤولية مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة.
واردف: اديت صلاتي المغرب والعشاء في مسجد سيدنا الحسين (ع)، وتناولت العشاء في مطعم نجيب محفوظ التقليدي في منطقة خان الخليلي التاريخية، برفقة عدد من الشخصيات المصرية البارزة، من بينهم 3 من وزراء الخارجية السابقين؛ عمرو موسى ونبيل فهمي ومحمد العرابي. كانت مناقشاتنا مفيدة للغاية.