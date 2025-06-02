إیران تعلن استعدادها لخطوات عملیة لتعزیز العلاقات مع ألمانیا

وأعرب عراقجي خلال هذه المكالمة الهاتفية عن أمله في تحسين العلاقات بين البلدين، وأشار إلى بعض التفاهمات التي تم التوصل إليها في هذا الصدد؛ مؤكدا استعداد إيران لاتخاذ خطوات فعالة في هذا المسار.

كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى المسار الدبلوماسي بين إيران وأمريكا بشأن رفع الحظر المفروض والملف النووي؛ مؤكدا على أهمية الدور البناء لأوروبا في هذا الملف، ومعلنا عن استعداد إيران في مواصلة المحادثات مع دول الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني عن ارتياحه لإجراء هذا الاتصال الهاتفي؛ مؤكدا على استعداد بلاده المتبادل لمن اجل مواصلة الحوار الثنائي ومتعدد الأطراف مع إيران، واتخاذ المزيد من الخطوات لبناء الثقة بين البلدين.

كما اتفق الجانبان خلال المحادثة الهاتفية اليوم، على جدولة وتنفيذ حوارات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين بهدف معالجة بعض القضايا العالقة بينهما.

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