المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية يلتقي عراقجي في القاهرة

وتباحث غروسي وعراقجي في هذا اللقاء حول المجالات المتعلقة بالتعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي سياق متصل، اشار غروسي عبر تدوينة له بمنصة "اكس"، الى لقائه اليوم بوزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي الذي يزور القاهرة حاليا، وايضا وزير الخارجية المصري "بدر عبد العاطي".

ووصف المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، اللقاء هذا بانه "جاء في الوقت المناسب"؛ مشيدا بدور مصر الذي اعتبره "بناء في دعم الحلول السلمية والدبلوماسية للتحديات الاقليمية".

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