عراقجي: رد طهران على رسالة واشنطن يصاغ وفق مبادئها وحقوق شعبها

وكان عراقجي قد استضاف أمس السبت في طهران نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال زيارة قصيرة له الى طهران، حيث تسلّم منه المقترحات الأميركية، وأكد أن "إيران ستقدم رداً مناسباً عليها بناءً على المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني".

كما قدّم الوزير عراقجي اليوم الاحد خلال اجتماع الحكومة تقريراً عن آخر تطورات المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا عبر الوساطة العمانية، والتي شهدت حتى الآن خمس جولات.

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