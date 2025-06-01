عراقجي: رد طهران على رسالة واشنطن يصاغ وفق مبادئها وحقوق شعبها
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أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تعمل على إعداد ردّها على الرسالة التي نقلها وزير الخارجية العماني من واشنطن، مؤكداً أن الرد سيكون "استناداً إلى المبادئ، والمصالح الوطنية، وحقوق الشعب الإيراني".
وكان عراقجي قد استضاف أمس السبت في طهران نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال زيارة قصيرة له الى طهران، حيث تسلّم منه المقترحات الأميركية، وأكد أن "إيران ستقدم رداً مناسباً عليها بناءً على المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني".
كما قدّم الوزير عراقجي اليوم الاحد خلال اجتماع الحكومة تقريراً عن آخر تطورات المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا عبر الوساطة العمانية، والتي شهدت حتى الآن خمس جولات.