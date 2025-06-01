وزير الخارجية الايراني في مصر

وسيلتقي عراقجي خلال هذه الزيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للبحث بشأن آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وخاصةً ضرورة مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، وبعض القضايا الدولية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي قد أعلن عن برنامج زيارة وزير الخارجية إلى مصر ولبنان في حديث مع الصحفيين مساء السبت.

وفي إشارة إلى جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز العلاقات والتنسيق مع دول المنطقة، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، قائلاً: "إن زيارة عراقجي إلى مصر ولبنان تهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن آخر المستجدات الإقليمية، وخاصةً التطورات في فلسطين المحتلة، والتشاور بشأن التطورات الدولية".

وقال بقائي إن زيارة عراقجي إلى مصر ولبنان تجري يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن يلتقي خلال هذه الجولة مع مسؤولين مصريين ولبنانيين رفيعي المستوى ومناقشة وتبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية.

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