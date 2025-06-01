طهران تستضيف المؤتمر الدولي "الإمام الخميني (رض) والقضية الفلسطينية"

على أعتاب حلول الذكرى الـ 36 لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام السيد "روح الله الموسوي الخميني" (رض) تنظم جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني في طهران، مؤتمرا دوليا بعنوان "الإمام الخميني (رض) والقضية الفلسطينية".

وسيبدا المؤتمر أعماله يوم الإثنين المقبل 2 حزيران/ يونيو في طهران، بمشاركة 200 شخصية اسلامية وسياسية وثقافية بمن فيهم ناشطون في مجال فلسطين والمقاومة، من إيران وخارجها.



وسيلقي الأمين العام لجمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني حجة الإسلام "محمد حسن رحيميان"، كلمة الافتتاح في مؤتمر الامام الخميني (رض) والقضية الفلسطينية، كما ستكون الكلمة بالمناسبة لرئيس البلدية طهران "علي رضا زاكاني".

ومن أبرز البرامج في إطار هذا المؤتمر، تجدر الإشارة إلى تكريم عدد من قادة المقاومة الإسلامية والشخصيات البارزة الذين تركوا بصماتهم وقدموا التضحيات وسطروا الملاحم طوال مسيرتهم النضالية الشامخة ولاسيما في عملية طوفان الأقصى المباركة، بمن فيهم :

- الأمين العام لحزب الله لبنان الشهيد السيد "حسن نصر الله"

- قائد حركة انصار الله اليمنية السيد "عبد الملك الحوثي"

- الرئيس الشهيد للمكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية"

- القيادي في المقاومة الفلسطينية الشهيد "يحيى السنوار"

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