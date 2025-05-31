عراقجي: وزير خارجية عمان زار طهران اليوم وقدم عناصر من مقترح أمريكي

واضاف عراقجي في تدوينة نشرها باللغة الانجليزية عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي اليوم : لقد قام اخي العزيز "بدر البوسعيدي" وزير خارجية عمان المحترم، خلال زيارته قصيرة الى طهران اليوم، بنقل العناصر المقترحة من قبل الولايات المتحدة، والتي سيتم الرد عليها بما يتناسب مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني.

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