عراقجي: وزير خارجية عمان زار طهران اليوم وقدم عناصر من مقترح أمريكي
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اعلن وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، عن زيارة نظيره العماني الى طهران لنقل اقتراح من الجانب الامريكي، مؤكدا، بانه "سيتم وفقا للمبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الايراني، الرد المناسب على مقترح امريكا".
واضاف عراقجي في تدوينة نشرها باللغة الانجليزية عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي اليوم : لقد قام اخي العزيز "بدر البوسعيدي" وزير خارجية عمان المحترم، خلال زيارته قصيرة الى طهران اليوم، بنقل العناصر المقترحة من قبل الولايات المتحدة، والتي سيتم الرد عليها بما يتناسب مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني.