طهران تعلن عن تقدم في مسار المفاوضات النوویة مع واشنطن

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في تصريحات صحفية اليوم، أنّ "الحديث عن تصفير التخصيب هو من أوهام الكيان الصهيوني، ولا مكان له في الواقع الإيراني"، مشيراً إلى أن بلاده "ماضية في تعزيز قدراتها النووية وفق الرؤية الاستراتيجية للثورة".

وأشار إسلامي إلى أن إيران تمتلك حالياً محطة بوشهر النووية بقدرة 1000 ميغاواط، أنتجت أكثر من 7.3 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء خلال العام الماضي فقط، مضيفاً أن هذه القدرة ستتضاعف لتصل إلى 3000 ميغاواط بنهاية الخطة التنموية السابعة.

وأوضح أن البنية التحتية باتت جاهزة لبناء محطتين نوويتين جديدتين في الجنوب والشمال، ضمن خطة استراتيجية تمتد لعشرين عاماً وتهدف لإنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء.

في السياق ذاته، لفت رئيس المنظمة إلى الإنجازات العلمية التي حققتها إيران في مجالات الطب النووي، والعلاج بالبلازما، والتقنيات الكمّية والليزر، قائلاً إن "المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية الإيرانية تضاهي تلك المصنّعة في الدول المتقدّمة".

وفي موقف سياسي لافت، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباح اليوم، من مرقد الإمام الخميني، أن "الهيمنة الأجنبية مرفوضة بالكامل، وقضية التخصيب تمثل جوهر السيادة الوطنية"، مضيفاً أن امتلاك الطاقة النووية السلمية "هو حق طبيعي وغير قابل للتفاوض".

وختم عراقجي بالتأكيد أن "مخاوف واشنطن لا تبرّر حرمان الشعب الإيراني من مستقبله، وأن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن حقوقها تحت أي ظرف كان".

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