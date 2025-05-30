عارف من قلب دوشنبه: إيران وطاجيكستان شريكتان في التاريخ وأفضل الحلفاء سياسيا

و على هامش زيارته طاجيكستان للمشاركة في مؤتمر حماية الأنهار الجليدية في طاجيكستان،زار النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد رضا عارف" ،مساء اليوم الجمعة ،المتحف الوطني في طاجيكستان وتجول في اقسامه المختلفة.

وخلال هذه الزيارة، استمع عارف إلى إيجاز من مسؤولي المتحف حول المعروضات والأقسام المختلفة في المتحف.

وأشار عارف خلال هذه الزيارة إلى التشابهات الثقافية والتاريخية واللغوية العديدة بين حكومتي وشعبي إيران وطاجيكستان، وأكد على ضرورة الحفاظ على المراكز والمواقع الثقافية والتاريخية وتعزيزها، فضلا عن تعزيز أكاديميات البلدين لتعريف شعبي إيران وطاجيكستان بالتاريخ والثقافة المشتركة.

وعلى هامش زيارته لهذا المتحف ،وفي دردشة مع الصحفيين،صرح عارف ان المتحف الوطني الطاجيكي قيّمٌ ورائع، ويعكس تاريخ طاجيكستان الغني والعظيم،لافتا الى ان العديد من الأعمال المعروضة في هذا المتحف مألوفة لدى الإيرانيين، لأن هناك أعمالا مماثلة لها في المتاحف الإيرانية، مما يدل على القواسم الثقافية والتراثية المشتركة بين البلدين.

واختتم حديثه مؤكدا على ان العلاقات الإيرانية-الطاجيكية هي علاقات أخوية تستند إلى القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة، لافتا الى ان البلدين يتمتعان بأفضل العلاقات السياسية ويسعيان لتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياحية أيضا وغيرها من المجالات بشكل أكبر من ذي قبل.

endNewsMessage1