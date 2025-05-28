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سياسة ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٥ - ١٦:٥٦:٣٤

الخارجية الإيرانية تنفي انباء حول احتمال تعليق التخصيب في ايران لفترة محددة

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تقريرا لوكالة "رويترز" حول احتمال أن تعلق طهران تخصيب اليورانيوم لمدة عام مؤكدا أن استمرار التخصيب في إيران هو "مبدأ لا جدال فيه".