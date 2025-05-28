الخارجية الإيرانية تنفي انباء حول احتمال تعليق التخصيب في ايران لفترة محددة
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نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تقريرا لوكالة "رويترز" حول احتمال أن تعلق طهران تخصيب اليورانيوم لمدة عام مؤكدا أن استمرار التخصيب في إيران هو "مبدأ لا جدال فيه".
ورفض بقائي بشكل قاطع مزاعم وكالة رويترز التي ادعت إمكانية تعليق إيران لعملية التخصيب.
ووصف الادعاء بأنه نوع من الفبركات الإعلامية نفسها التي تم رفضها مرارا وإثبات زيفها سابقا.
كما أكد بقائي أن التكهنات المتداولة بشأن أبعاد محتملة لأي اتفاق نووي ليست سوى اجتهادات إعلامية تُنشر بدوافع ونوايا مختلفة ولا يمكن أي منها.
وكانت رويترز قد زعمت بالاستناد إلى مصادر إيرانية غير مؤكدة أن طهران قد توقف التخصيب لمدة عام في حال تحرير أموالها المجمدة والاعتراف بحقها في التخصيب.