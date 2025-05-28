الرئيس بزشكيان يغادر مسقط عائدا الى طهران

والى جانب مباحثاته مع سلطان عمان "هيثم بن طارق ال سعيد"، عقد الرئيس الايراني، خلال زيارته للسلطنة التي استغرقت يومين، لقاءات مع نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية العمانيين.

وتجدر الاشارة ايضا، بان الوفد الايراني رفيع المستوى وقع خلال هذه الزيارة، 18 مذكرة تفاهم ثنائية مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

كما حضر الرئيس بزشكيان الاجتماع المشترك بين رجال اعمال البلدين، فضلا عن لقائه بالجالية الايرانية المقيمة في سلطنة عمان، وزيارة جامع السلطان قابوس الكبير.

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