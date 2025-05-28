قائد الثورة: ايران تزخر بالطاقات الشبابية الكفوءة التي يجب توظيفها لازدهار البلاد

سماحة قائد الثورة ادلى بهذا التصريح لدى استقباله، اليوم الاربعاء، وزير الداخلية والمحافظين وجمع من المسؤولين لدى مختلف المحافظات في انحاء البلاد؛ مردفا بان المحافظين باعتبارهم يتولوّن اعلى مستوى من المسؤولية في محافظاتهم، يجب ان يغتنموا هذه الفرص المتاحة له بهدف خدمة المواطنين.

وفي هذا السياق، دعا اية الله العظمى خامنئي المحافظين بأن يقوموا بجولات ميدانية في محافظاتهم، ليتعرفوا على قضايا الناس ومشاكلهم والاستماع الى كلامهم حتى لو كان قاسيا، وعرض الحقائق اللازمة عليهم.

وعلى صعيد اخر، لفت سماحته إلى عضوية إيران في المنظمات الإقليمية والدولية المهمة، مثل "منظمة شنغهاي" ومجموعة الـ "بريكس"، واعتبر ذلك من الفرص الاساسية المتاحة للجمهورية الاسلامية اليوم.

وأوصى قائد الثورة باختيار مدراء كفوئين يتمتعون بروح الخدمة والنزاهة للدفع بعجلة الامور؛ مؤكدًا بأنه لو تم اختيار مسؤولين بهذه الصفات للمحافظات، فلن تضيع أي فرصة على صعيد التقدم والازدهار.

يذكر، انه في بداية هذا اللقاء، قدّم وزير الداخلية الايراني اسكندر مؤمني، تقريرًا عن البرامج الجارية في وزارته؛ لافتا بأن "الاستثمار في الإنتاج، ومعالجة الفقر، وتوفير فرص العمل، وخدمة المجتمع والتواصل مع مختلف الشرائح فيه، ورعاية الشباب، والدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات مع الجيران، وتنظيم شؤون الأجانب، وضمان الأمن المستدام للبلاد، هي من بين أولويات وزارة الداخلية اليوم".

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