باكو تقترح الارتقاء بالعلاقات الإيرانية – الأذربيجانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

وأوضح حكمت حاجييف، في مقابلة مع وكالة “إيلنا“، بشأن مستقبل العلاقات بين إيران وأذربيجان، أن: “العلاقات مع الدول المجاورة تُعد أولوية بالنسبة لجمهورية أذربيجان. فمنذ الاستقلال وخلال الثلاثين عامًا الماضية، استطاعت أذربيجان أن تؤسس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، وجعلت من الشراكة والتعاون مع الدول المجاورة محورًا لسياساتها. وهذا ما أتاح خلق بيئة تُحقق مصلحة الجميع وتُوفر ظروفًا رابحة للطرفين.”

وأضاف: “إن هدف كل دولة هو أن تعيش في سلام واستقرار، وتسعى إلى إنشاء آليات للتعاون، ومن هذا المنطلق، يسرني أن أقول إن جمهورية أذربيجان نجحت في إقامة علاقات تحالف مع تركيا وروسيا، ولدينا كذلك شراكة استراتيجية مع جورجيا.”

وفي إشارة إلى زيارة مسعود بزشكيان إلى باكو، قال مساعد رئيس جمهورية أذربيجان: “عندما زار الرئيس المحترم للجمهورية الإسلامية الإيرانية أذربيجان، قدّم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اقتراحًا يقضي بالارتقاء بعلاقات طهران وباكو إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية والراسخة.”

وختم حاجييف بالقول: “استنادًا إلى ذلك، فإن أذربيجان تتعاون مع نظرائها الإيرانيين لدراسة آفاق جديدة لتوسيع التعاون بين البلدين، لأن هذه العلاقات تنبع من جذور مشتركة في التاريخ والثقافة والتقاليد، وشعبا البلدين – كما أكّد رؤساؤنا – أقرباء. وبناءً على هذه الأسس، أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأنا متفائل بشأن مستقبل هذه العلاقات.”

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