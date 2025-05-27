الرئيس الإيراني في مسقط

وكان معاون رئيس الوزراء العماني "شهاب بن طارق ال سعيد" ووزير خارجية هذا البلد "بدر بن حمد البوسعيدي"، في استقبال الرئيس الايراني لدى وصوله الى مطار مسقط الدولي.

وبعد اقامة مراسم الاستقبال الرسمي، سيتجه الرئيس بزشكيان والسلطان هيثم ال سعيد الى "قصر العلم" لقعد قمة ثنائية، يليها الاجتماع المشترك بين اعضاء الوفدين رفيعي المستوى الايراني والعماني.

يذكر ان زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الحالية الى سلطنة عمان، تستغرق يومين وتأتي في اطار الخطوات الرئيسية التي تتخذها الحكومة الايرانية الرابعة عشرة، على صعيد الدبلوماسية الاقليمية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وبالتالي تمتين الاواصر بين طهران ومسقط.

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