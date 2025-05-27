السلطة القضائية الإيرانية: اعتقال الشيخ قاسميان غير مبرر وغير قانوني
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أعلن المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية، الأستاذ أصغر جهانجير، أن اعتقال الشيخ حجة الإسلام والمسلمين قاسميان مساء البارحة غير مبرر وغير قانوني، مؤكداً ضرورة متابعة القضية عبر الجهات المختصة.
وخلال مؤتمره الصحفي، صرح المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية " اصغر جهانكير" أن هذا الاعتقال غير مبرر وغير قانوني من وجهة نظر السلطة القضائية الإيرانية.
ومضى في القول مؤكدا على ضرورة متابعة الأمر من خلال الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الخارجية والهيئات ذات الصلة، لضمان حقوق الشيخ القاسميان.
وأضاف أن السلطة القضائية تتمنى إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن، داعياً الله أن يحفظه ويحفظ جميع العاملين في شؤون منظمة الحج من أي مكروه.