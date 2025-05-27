إيران تفتح باب التنازلات في المفاوضات النووية مع واشنطن.. تخصيب اليورانيوم يبقى خارج النقاش

في خطوة جديدة في مسار المفاوضات النووية، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن استعداد طهران لتقديم "تنازلات" في محادثاتها مع واشنطن، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "تتفهم هذا الموقف". وأكد بقائي أن إيران مستعدة لضمان عدم تحول برنامجها النووي إلى برنامج عسكري، لكنه شدد على أن حق إيران في الطاقة النووية السلمية يجب أن يكون مضموناً.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، أن الإدارة الأمريكية لن تتسامح مع امتلاك إيران قدرات نووية، مشددة على أن الرئيس دونالد ترمب يسعى لتحقيق السلام مع الحفاظ على الأمن.

بعد تحقيق تقدم في الجولة الخامسة من المفاوضات في روما، أعرب ترمب عن تفاؤله بشأن النتائج، بينما وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجولة بأنها "واحدة من أكثر جولات التفاوض احترافاً". ومع ذلك، أشار بقائي إلى أن القضايا الأساسية لا تزال معقدة ولا يمكن حلها بسرعة.

من جهة أخرى، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد ارتفع بشكل ملحوظ، مما يثير القلق الدولي. وفي هذا السياق، من المقرر أن يزور نائب مدير الوكالة طهران هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بمقترحات سلطنة عمان، أشار بقائي إلى أن مسقط اقترحت "وقفاً مؤقتاً" لتخصيب اليورانيوم كإجراء لبناء الثقة، لكن طهران لم تقبل هذا العرض بسبب مخاوف من مطالب مستقبلية أكبر.

وفي ختام التصريحات، أكد مسؤول إيراني كبير أن تخصيب اليورانيوم لن يتوقف تحت أي ظرف، مشيراً إلى أن المقترح العماني يتضمن الاعتراف بحق إيران في التخصيب، مما يعكس تعقيد المفاوضات والتحديات التي تواجهها.

ميدل ايست نيوز

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