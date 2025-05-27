إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي

وفي جلسة عامة لمجلس الشورى الإسلامي، جرت اليوم الثلاثاء، تم انتخاب هيئة الرئاسة الثانية للدورة الثانية عشرة. وقد حصل محمد باقر قاليباف على 219 صوتًا من أصل 272، مما مكنه من إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب للمرة الثانية.

وخلال الجلسة، أعلن هادي قوامي، الذي كان مرشحًا لرئاسة البرلمان، انسحابه من الترشح لصالح قاليباف، مما ساهم في تعزيز فرص الأخير. كما كان أحمد راستينه هفشجاني، ممثل أهالي شهركرد، مرشحًا آخر في الانتخابات، لكن قاليباف تمكن من حسم الأمر لصالحه.

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