بزشكيان: أمن باكستان واستقرارها جزء من مصالح إيران العليا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، اليوم الاثنين بطهران، مع رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف".

ورحب الرئيس بزشكيان بضيفه الباكستاني، قائلا : نحن نعتبركم شقيقا لنا، ونحبكم من صميم القلب.

وتابع : نحن نرى في باكستان دولة مهمة بجوار الجمهورية الاسلامية الايرانية، والعلاقات فيما بيننا تنطلق من اواصر ثقافية وحضارية واسعة تعود الى القرون والاف السنوات الماضية.

ولفت رئيس الجمهورية، بان طهران واسلام اباد، لديهما مواقف مشتركة حيال العديد من القضايا الاقليمية والدولية والعالم الاسلامي؛ مصرحا خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الباكستاني : لقد اكدنا مع اشقائنا، على توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والدولية، بما في ذلك التركيز على تنفيذ الوثائق والاتفاقات المبرمة سابقا بين البلدين.

ومضى الى القول : نحن نعتبر الحدود المشتركة بين ايران وباكستان، بانها يجب ان تكون عارية عن الفوضى وتواجد المجموعات الارهابية والجناة، ونحمل اراء مشتركة وارادة حاسمة في الارتقاء بمستوى الامن داخل المناطق الحدودية ومجابهة العناصر المخلة بالوضع الامني هناك.

وتابع بزشكيان : نحن نؤكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر استقرار وهدوء الشعب الباكستاني، من مصالحها العليا.

واستطرد : اننا نعتقد بان منطقة غرب وجنوب اسيا، تحتاج اليوم واكثر من الماضي، الى الامن والاستقرار، وانطلاقا من ذلك نؤكد على ضرورة المشاورات والتعامل البناء مع دول الجوار وسائر الشركاء الدوليين.

واشار الى مباحثاته، اليوم، مع رئيس الوزراء الباكستاني الزائر، حول الوضع الراهن في المنطقة والعالم الاسلامي، لا سما القضية الفلسطينية؛ مصرحا بان ايران وباكستان لكونهما من الاعضاء الفاعلين في منظمة التعاون الاسلامي، تدعمان التطلعات الفلسطينية وتدافعان عن الشعب الاعزل في قطاع غزة، كما تدينان بشدة استمرار جرائم الكيان الصهيوني داخل القطاع، وصمت الدول الغربية قبال ذلك.

واضاف الرئيس الايراني : نحن نوجه دعوة الى الدول الاسلامية بالتحرك من اجل الدفاع الشامل عن الشعب الفلسطيني واهل غزة المظلومين.

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