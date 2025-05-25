العميد حيدري: يدنا على الزناد وجاهزون لتدمير أي تهديد

وأكد العميد كيومرث حيدري، قائد القوات البرية للجيش الإيراني، في تصريح اليوم أن القوات المسلحة تتابع التهديدات بدقة وبعيون مفتوحة، وأن “يدنا على الزناد” استعداداً للرد على أي تهديد قد يمس أمن البلاد.

وقال العميد حيدري: “يجب أن يطمئن شعبنا النبيل إلى أننا نراقب كل التهديدات بأقصى درجات اليقظة، وأيدينا على الزناد، وآذاننا مصغية لأوامر قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي، وسنرد بحزم وقوة على أي اعتداء”.

وشدد على أن القوات المسلحة وخاصة القوات البرية “جاهزة لتدمير مصدر وأصل التهديد بالكامل في وقت قياسي”، مؤكداً قدرة الجيش على التصدي لأي تهديد “على أي مستوى وأي نطاق”.

وفي سياق متصل، حذر المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني، من أن أي اعتداء إسرائيلي سيلقى رداً حاسماً ومدمراً.

كما أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن الجيش الإيراني “سيرد بقوة واقتدار على أي اعتداء يمس سيادة وأمن البلاد”.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين طهران وتل أبيب، وسط معلومات استخباراتية حديثة تشير إلى استعدادات إسرائيلية لضرب منشآت نووية إيرانية، وفق تقرير قناة “سي إن إن” الأمريكية.

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