ترامب: المفاوضات النوویة مع إیران "جیدة جدا" وقد نسمع أخبارا سارة قریبا

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الإثنين، إن الجولة الأخيرة من المحادثات النووية مع إيران والتي جرت بوساطة سلطنة عمان، شهدت "تقدماً حقيقياً وجدياً"، معرباً عن تفاؤله بشأن مستقبل هذه المفاوضات.

وأوضح ترامب للصحفيين، على مدرج مطار موريستاون بولاية نيوجيرسي قبيل عودته إلى واشنطن، قائلاً: "أحرزنا بعض التقدم الحقيقي، تقدماً جدياً"، وأضاف: "أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا أخبار سارة على جبهة إيران".

ويأتي تصريح ترامب هذا عقب اختتام الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، وسط مساعٍ دبلوماسية مكثفة تقودها سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر بين الجانبين بشأن القضايا النووية والإقليمية.

وأكد ترامب أن بلاده منفتحة على الخيارات الدبلوماسية وأن "الكرة في ملعب الإيرانيين" من أجل البناء على هذا التقدّم، مشيراً إلى أهمية إيجاد حلول سلمية ومستدامة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

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