الخارجیة الإیرانیة تنفي تحدید موعد ومکان الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن

وأكّد بقائي، في تصريح أدلى به اليوم الأحد، أنّ الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، لا تستند إلى أي مصدر رسمي.

وأوضح بقائي أن "تحديد الزمان والمكان للجولة المقبلة من هذه المحادثات لم يتم بعد، وأي حديث في هذا الشأن سابق لأوانه".

وفي جانب آخر، علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على منشور منسوب إلى وزارة الخارجية العُمانية يتناول موضوع المفاوضات، قائلاً: "هذا المنشور مفبرك تماماً ولا يمت للحقيقة بصلة".

وأكد بقائي في ختام تصريحه أن "الدبلوماسية الإيرانية تتّبع منهجاً شفافاً ومسؤولاً، وأي تطور في مسار المحادثات سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية فقط".

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