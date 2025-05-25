الرئيس بزشكيان يهنئ باليوم الوطني في مملكة الاردن
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ابرق رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان، بالتهئة الى العاهل الاردني "عبد الله الثاني ابن الحسين" وشعبه الشريف، لمناسبة ذكرى اليوم الوطني في هذا البلد.
وكتب الرئيس بزشكيان في برقية التهنئة بالمناسبة الى الملك الاردني، بانه "انطلاقا من سنوات مديدة من اواصر الصداقة الوثيقة ورغبة البلدين، فإنني اؤكد على ارادة واستعداد الجمهورية الاسلامية الحازم لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية اكثر من اي وقت مضى".
وفي الختام، سأل الرئيس الايراني الباري عز وجل بالموفقية للملك عبد الله الثاني، وبالرخاء والازدهار لشعب مملكة الاردن الهاشمية.