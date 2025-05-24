إيران تدشن أول تاكسي جوي في البلاد بمشاركة رئيس الجمهورية

شهد مطار "بيام الدولي" في محافظة البرز انطلاق أول خدمة للتاكسي الجوي بين مدينتي كرج وقزوين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية الإسلامية، حيث أعلن عنها خلال مراسم رسمية بحضور مسؤولين بارزين من الحكومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال محسن حسنلو، مساعد وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مطار بيام: "اليوم نسجل لحظة فارقة في صناعة الطيران في إيران، مع الإطلاق الرسمي للتاكسي الجوي الذي سيفتح آفاقاً جديدة في النقل الجوي ويعزز جذب الاستثمارات".

وأوضح حسنلو أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على كونه إنجازاً تقنياً، بل يمثل أيضاً منصة متقدمة لتطوير خدمات الطيران العامة، بما يتيح لعامة المواطنين الاستفادة من رحلات جوية ميسرة وفعالة، خصوصاً على الخطوط ذات الكثافة المنخفضة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مطار بيام يتمتع ببنية تحتية متكاملة تؤهله لاستيعاب الطائرات الصغيرة والمتوسطة والواسعة، وهو ما ساهم في تفعيل هذا المشروع، في ظل توجّه الحكومة الرابعة عشرة لتوسيع خدمات الطيران المدني.

وتابع أن الرحلات ستنطلق من مطار بيام إلى عدة مدن، من بينها قزوين، زنجان، كاشان، ورشت، مؤكداً أن الطائرات المستخدمة في هذه الخدمة تتراوح سعتها بين مقعد واحد و25 مقعداً، وتتبع لمجموعة من الشركات المحلية العاملة ضمن مطار بيام.

وختم حسنلو بالتأكيد على أن الخدمات المقدّمة تراعي كافة معايير السلامة والأمن وفقاً لتعليمات منظمة الطيران المدني، معتبراً أن هذه الخطوة تُشكّل انطلاقة جديدة نحو تحوّل كبير في صناعة الطيران الإيرانية.

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