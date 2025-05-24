Iranian Labour News Agency

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بمناسبة ذكرى ملحمة تحرير مدينة خرمشهر الخالدة؛.. متحدثة الحكومة: نقاوم حرب السرديات والعقوبات والتهديدات

بمناسبة ذكرى ملحمة تحرير مدينة خرمشهر الخالدة؛.. متحدثة الحكومة: نقاوم حرب السرديات والعقوبات والتهديدات
معرف الأخبار : 1642355
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في معرض تأكيدها على أن يوم الثالث من خرداد (ذكرى تحرير خرمشهر) كان لحظة تاريخية،قالت المتحدثة باسم الحكومة "فاطمة مهاجراني": اليوم نقاوم حرب السرديات والعقوبات والتهديدات لأننا مازلنا نفس الشعب.

وتزامنا مع  ذكرى ملحمة تحرير مدينة خرمشهر الخالدة ، كتبت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": لقد استعدنا خرمشهر في 24 ايارا/مايو 1982، لأننا كنا نعتقد أن إيران يجب أن تبقى.

وتابعت:اليوم نقاوم حرب السرديات والعقوبات والتهديدات لأننا مازلنا نفس الشعب.

وأضافت: ان الثالث من خرداد لم يكن مجرد انتصار عسكري؛ بل كان عهدا تاريخيا.

 

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