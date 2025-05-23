بقائي: المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مستمرة/ مشاورات عراقجي مع البوسعيدي مستمرة

وقال بقائي إن رئيس الوفد الأميركي ستيف ويتكوف غادر المحادثات قبل دقائق من الموعد المحدد بسبب جدول الرحلة، لكن سيد عباس عراقجي يواصل المشاورات مع وزير الخارجية العماني. وأفادت التقارير أيضا بأن المفاوضات على مستوى اللجان الفنية لا تزال مستمرة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "بشكل عام، يمكن القول إن هذه الجولة من المفاوضات عقدت في أجواء مهنية وهادئة ومعقولة". وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بعد انتهاء المحادثات.

هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد الدبلوماسي المرافق له، صباح اليوم، إلى روما عاصمة إيطاليا لعقد الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وعقد عراقجي حتى الآن أربع جولات من المحادثات (ثلاث في مسقط وواحدة في روما) مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل غير مباشر وعبر وساطة وزير الخارجية العماني.

ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية كل من نائب وزير الشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، وعدد من الدبلوماسيين والخبراء القانونيين. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في الواحدة ظهرا في روما، بينما زعم مسؤولون أميركيون، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمتحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، بشكل غير مهني الأسبوع الماضي أن القضية الوحيدة التي سيقبلونها في المحادثات مع إيران هي الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم. قضية تشكل خطاً أحمراً بالنسبة لإيران.

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