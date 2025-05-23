دعوات مشتركة من طهران وروما لإنقاذ غزة

وأطلع عراقجي، الذي كان قد زار روما الجمعة للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، الوزير الإيطالي على نتائج تلك الجولة، واصفاً إياها بأنها كانت "مهنية ومعقولة"، معرباً عن أمله في تحقيق خطوات ملموسة نحو تقريب وجهات النظر.

وأكد عراقجي أن استشهاد أكثر من 60 ألف مدني بريء خلال العامين الماضيين، إلى جانب الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة، يمثل كارثة إنسانية بكل المقاييس.

كما وجّه عراقجي انتقادات حادة للدعم غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية للكيان الصهيوني، مؤكداً مسؤولية المجتمع الدولي في وضع حد لتلك المجازر، والتحرك السريع لإرسال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

من جانبه، أثنى وزير الخارجية الإيطالي على التوجه الدبلوماسي الذي تتبناه طهران، مشيداً بالشفافية التي أبداها عراقجي خلال عرض نتائج المحادثات، ومؤكداً استعداد بلاده لمواصلة لعب دور فاعل في دعم مسار التفاوض.

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