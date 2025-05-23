عراقجي: ملف المفاوضات غير المباشرة لا يزال مفتوحا

وقال "عباس عراقجي" في ختام الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تم التوصل إلى تفاهم أفضل وأوضح لمواقفنا مع الجانب الأمريكي ويقوم الجانبان بنقل المقترحات والأفكار التي تم طرحها إلى العواصم لمزيد من الدراسة.

واضاف: كانت هذه الجولة واحدة من أكثر جولات المفاوضات احترافية التي أجريناها على الإطلاق وأكدنا مرة أخرى مواقف ومبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن المفاوضات. وقال: مواقفنا واضحة تماما ونحن متمسكون بها.

وأكد وزير الخارجية أن الجانب الأميركي لديه الآن فهم أفضل وأوضح لمواقفنا وقال:خلال هذه الجولة، حاول وزير الخارجية العماني طرح الحلول الكفيلة بإزالة العقبات القائمة وتحقيق التقدم.

وقال عراقجي: خطتنا هي دراسة هذه الحلول والمقترحات الجديدة التي من شأنها أن تمهد الطريق مع الحفاظ على مبادئ ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية.ومن المقرر أن يقدم الجانبان وجهات نظرهما بشأن هذه المقترحات والحلول، ومن ثم تنظيم الجولة المقبلة من المفاوضات وتنفيذها.

وقال وزير الخارجية في إشارة إلى استمرار المحادثات: المفاوضات معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها في اجتماعين أو ثلاثة، لكن حقيقة أننا الآن على مسار معقول تعتبر تقدما في حد ذاته.

وأعرب عراقجي عن أمله في أن نتمكن في الاجتماعات المقبلة، في ضوء التفاهم الأفضل الموجود الآن بشأن مواقف الجمهورية الإسلامية، من التوصل إلى حلول يمكن تقدمها في المفاوضات. وقال: نحن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ولكننا لا نشعر بالإحباط أيضًا.

وأضاف: اليوم وخاصة بالنظر إلى المناقشات التي جرت والحلول التي اقترحتها سلطنة عمان لإزالة العقبات، هناك إمكانية للتقدم.

هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد الدبلوماسي المرافق له، صباح اليوم، إلى روما عاصمة إيطاليا لعقد الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وعقد عراقجي حتى الآن أربع جولات من المحادثات (ثلاث في مسقط وواحدة في روما) مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل غير مباشر وعبر وساطة وزير الخارجية العماني.

وضم الوفد المرافق لوزير الخارجية كل من نائب وزير الشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، وعدد من الدبلوماسيين والخبراء القانونيين.

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