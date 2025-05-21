مسؤول إیرانی : نتابع قانونیا تحریف اسم الخلیج الفارسی من قبل شرکة "جوجل"
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صرح مساعد الشؤون القانونية والبرلمانية في المركز الوطني (الايراني) للفضاء السيبراني "محمد صادق فراهاني"، أن هذا المركز لن يتهاون في إحقاق حقوق الشعب الإيراني، وعازم على المتابعة القانونية لتحريف اسم الخليج الفارسي من قبل شركة "جوجل" الامريكية.
وأشار فراهاني خلال اجتماع "ندوة المتابعة القانونية لتحريف اسم الخليج الفارسي" عقد اليوم الاربعاء بالمركز الوطني (الايراني) للفضاء السيبراني، أشار إلى تحريف اسم الخليج الفارسي من قبل شركة "جوجل" ومزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الخصوص، قائلا : نعتزم متابعة الملف من خلال تقديم احتجاج رسمي على ثلاثة اصعدة، المحافل الدولية والمحاكم الدولية، كما سنرفع شكوى الى المحاكم المحلية بالتعاون مع وزارة الخارجية والسلطة القضائية.