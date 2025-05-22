عرض أكثر من 50 إنجازاً دفاعياً إيرانياً في المعرض العسكري الدولي في بيلاروسيا

وتزامن افتتاح معرض "MILEX-2025" مع المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر حول التعاون التقني-العسكري في مجال الدفاع والأمن، وذلك بعد قراءة رسالة من ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا.

ويستمر المعرض لمدة أربعة أيام، ويضم أكثر من 750 نموذجًا جديدًا من المعدات والأسلحة المصنعة في مجمع الصناعات العسكرية البيلاروسية، بالإضافة إلى منتوجات عسكرية من دول أخرى في مركز المعارض الدولي في مينسك.

وتشارك في المعرض 150 شركة من البلد المضيف وخمس دول هي روسيا والصين وإيران وباكستان والهند. كما من المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 50 وفدًا رسميًا من حوالي 30 دولة حول العالم، حسبما أعلن المنظمون.

ووفقًا للتقرير، فإن أحد أكبر الأجنحة في المعرض مخصص لمنتجات الشركات التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية، والتي تشارك بأكثر من 50 نوعًا من المنتجات، مما يعكس حضورًا قويًا لها.

وحضر حفل افتتاح المعرض الدولي، العميد رضا طلائي، نائب وزير الدفاع الايراني للتطوير الإداري والتخطيط الاستراتيجي، الذي يرأس وفدًا للاجتماع مع المسؤولين البيلاروسيين في مينسك.

وأكد العميد طلائي في حديث قصير مع المسؤولين البيلاروسيين استعداد ايران لتعزيز التعاون مع بيلاروسيا في هذا المجال.

وعلى هامش المعرض، سيعقد المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر حول تطوير الأسلحة والمعدات العسكرية والمتخصصة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج (مدني-عسكري)، بمشاركة أكثر من 300 خبير وعرض أكثر من 50 تقريرًا متخصصًا في المجالات الدفاعية.

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