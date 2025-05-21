الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة تُعقد الجمعة في روما

وقال بقائي في تصريح له مساء الأربعاء إن إيران وافقت على اقتراح قدمته سلطنة عمان لإجراء جولة جديدة من المحادثات يوم الجمعة في روما عاصمة إيطاليا، بعد مشاورات عُمانية بهذا الشأن.

وأكد متحدث الخارجية الايرانية أن الوفد الإيراني المفاوض مصمم وثابت في السعي لضمان حقوق ومصالح الشعب الإيراني العليا، بما في ذلك الاستفادة من الطاقة النووية السلمية ومن ضنها التخصيب، ورفع العقوبات الظالمة، ولن يدخر أي جهد أو مبادرة في هذا الصدد.

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