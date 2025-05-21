مجلس الشورى الإسلامي: إيران لن تتنازل عن حقوقها النووية

وردا على ترهات المسؤولين الامريكان وممثلي الكونغرس؛ اصدر مجلس الشورى الاسلامي الايراني بيانا اليوم الاربعاء، جاء فيه ان الامريكان ادلوا بتصريحات تتعارض مع مصالح الشعب الايراني ،يدعون فيها انه لا ينبغي لايران وشعبها الاستفادة من الصناعة النووية.

وأشار البيان الى أن النظام الأمريكي يسير على طريق الانحدار وهو في وضع ضعيف وهش لانه يدعم الإرهاب الحكومي وغير الحكومي. فعلى الصعيد المحلي، تواجه هذه السياسة احتجاجات عامة في عشرات الولايات الأميركية، اما على الصعيد العالمي، تتورط المنظمة أيضا مع أكثر من 100 دولة بسبب فرض الرسوم الجمركية والسياسات أحادية الجانب.

ترامب طالب الشعب الإيراني بالتفاوض من أجل فوزه في انتخابات الكونغرس المقبلة

وفي إشارة إلى ادعاء ترامب بأنه بعد توليه الرئاسة سيتمكن من حل الأزمة الأوكرانية خلال 24 ساعة،اوضح المجلس في بيانه ان امريكا فشلت ايضا في هذه المسألة، والآن مضطرة لقبول مطالب روسيا. وقد شهدت تراجعا ملحوظا في استطلاعات الرأي، ونظرا لفشلها في تحقيق إنجاز مهم واحد على الأقل وإعلان النجاح لأحزابها الأخرى في الانتخابات التشريعية المقبلة، فقد دعت الشعب الإيراني إلى التفاوض.

ونوه البيان الى ان امريكا التي تعاني من أزمات داخلية عميقة وهزائم خارجية متتالية، ليست في وضع يسمح لها بتحديد مصير أي بلد، وخاصة الشعب الايراني الابي المستقل.

كما اكد ممثلو مجلس الشورى الإسلامي الايراني على ان ايران لها الحق في البحث والتطوير والإنتاج واستخدام الطاقة النووية وفقا للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي، ولن تتنازل عن حقها المشروع هذا.

ايران ملتزمة بالأطر الدولية

وذكر البيان ، ان ايران، وبهدف بناء الثقة الدولية وإثبات عدم صحة ادعاءات الحركات السياسية المعارضة، وخاصة الكيان الصهيوني سيء السمعة،قد سمحت لامريكا باجراء 92 في المائة من عمليات التفتيش الخاصة للوكالة على أراضيها بين عامي 2015 و2019. وهذه الإحصائية، التي لا مثيل لها مقارنة بالدول الأخرى في العالم، هي شهادة واضحة على شفافية ايران والتزامها بالأطر الدولية.

واضاف البيان ان مستوى التخصيب السلمي لن يقتصر على نسب منخفضة تقل عن 20%، بل سيكون متناسبا مع الاحتياجات اليومية للشعب الايراني للأغراض السلمية، موضحا ان استخدام الصناعة النووية اليوم في مجالات مثل الطب والزراعة والطب البيطري وصناعة النفط وإنتاج النفط وتحلية مياه البحر وعشرات الصناعات الأخرى منتشر على نطاق واسع إلى درجة أن تجاهلها سيكون خيانة كبيرة للمصالح الوطنية ومستقبل البلاد.

ايران لم ولن تسعى لامتلاك اسلحة نووية

واكد البيان على ان الشعب الايراني لم ولن تسعى قط إلى امتلاك الأسلحة النووية،فالنظام الوحيد في العالم الذي استخدم الأسلحة النووية لقتل شعوب الدول الأخرى هو الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تم تشكيله من خلال احتلال الأراضي وقتل وتشريد مئات الآلاف من السكان الهنود الاصليين.كما ان هذا النظام و على مدى ما يقرب من 250 عاماً منذ إنشائه، فرض أكثر من 227 حرباً وانقلاباً على العالم.

كما اعتبر البيان ان هذا امريكا لا يحق لها ان تحدد مصير الشعوب والدول المستقلة، مؤكدا على ان ايران وشعبها لن يتنازلا أبدا عن الحقوق النووية، وأن ترهات المجرمين لن يكون لها أي تأثير على سياسات الشعب الايراني.

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