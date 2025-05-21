وزير الخارجية الإيراني: موقفنا واضح تماما وسوف يستمر التخصيب، مع أو بدون اتفاق

على هامش مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد "حسين أمير عبداللهيان" وتكريم ذكرى "شهداء الخدمة"،الذي عقد اليوم الأربعاء 11 أيار/مايو بوزارة الخارجية،وردا على سؤال حول وضع المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة، قال عراقجي:لقد استجبنا في السابق لطلبات غير معقولة، وهذا الحديث غير المعتاد لا يساعد على تقدم المحادثات.

واضاف وزير الخارجية:موقفنا واضح تماما وسوف يستمر التخصيب، مع أو بدون اتفاق.و إذا كانت الأطراف مستعدة للشفافية بشأن البرنامج السلمي الإيراني، فنحن مستعدون لذلك.ولكن في المقابل يجب أن يكون هناك نقاش حول رفع العقوبات القمعية المفروضة علينا بسبب مزاعم حول برنامجنا النووي، ويجب رفع هذه العقوبات.

واكد عراقجي :"إذا كانت هناك طلبات أخرى وأرادوا حرماننا من حقوقنا غير القابلة للتصرف، فلا مجال للقبول بذلك".

وبشأن إمكانية مشاركة إيران في الجولة المقبلة من المفاوضات،اوضح عراقجي:نحن نفكر فيما إذا كنا سنشارك في الجولة المقبلة من المفاوضات، وسوف نواجه التجاوزات على طاولة المفاوضات، ولكننا لن نتخلى أبدا عن الدبلوماسية. ومازلنا ندرس ما إذا كان من الممكن عقد مفاوضات مفيدة ونافعة في ذلك التاريخ وفي ذلك المكان.

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