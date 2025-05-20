خبر الغاء المفاوضات الايرانية-الامريكية على لسان بقائي ، عار عن الصحة

في الوقت الذي كانت فيه وكالات الإعلام المحلية والأجنبية تتداول الانباء عن الجولة الخامسة من المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة، نُشر منذ بضع الوقت ، تقرير إخباري على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية "إسماعيل بقائي" ، مفاده "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الغت الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة".

وبعد التحقيقات التي اجريت من قبل وكالة ارنا ، تم التأكد من ان هذا الخبر عار عن الصحة.

وفي حين محاولة بعض القنوات الإخبارية نشر هذا الحديث دون ذكر المصدر أو توثيقه بنشر ملف صوتي أو مرئي، أو حتى ذكر المصدر الأصلي للخبر؛ تشير التحقيقات التي قامت بها وكالة "إرنا" إلى أن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من عملية المفاوضات غير المباشرة لا يزال يتركز على التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية مساء الاثنين 19 مايو/أيار ردا على وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وفي هذا الصدد،قال إسماعيل بقائي لوكالة ارنا: "لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات، وتقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاليا بدراسة الأمر، مع الأخذ في الاعتبار المواقف المتناقضة والمتغيرة باستمرار للجانب الأمريكي."

كما أجاب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي" ،صباح اليوم الثلاثاء على سؤال بهذا الخصوص، قائلا: "تلقينا اقتراحا بشأن الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وهو قيد الدراسة."

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