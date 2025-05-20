عراقجي: مواقف الأمريكيين الأخيرة غير عقلانية والتخصيب ليس قابلاً للتفاوض

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الولايات المتحدة أظهرت خلال الأيام القليلة الماضية مواقف "غير معقولة وغير منطقية تماما"، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات العلنية قوبلت برد فوري من الجانب الإيراني. وشدد على أن ملف تخصيب اليورانيوم ليس موضوعًا قابلاً للتفاوض إطلاقًا من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية.

وقال عراقجي: "لقد قدمتُ ردي الصريح في هذا الشأن خلال الأيام الماضية، واليوم أيضًا، أعتقد أنّ سماحة قائد الثورة الإسلامية حسم الموقف بشكل واضح وكامل."

وأضاف: "لقد دخلنا المفاوضات استنادًا إلى مبادئنا ومواقفنا التي تضمن حقوق الشعب الإيراني، ولن نتراجع عن هذه الحقوق بأي شكل من الأشكال."

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