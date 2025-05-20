قائد الثورة: تصریحات واشنطن بشأن تخصیب الیورانیوم مجرد ترهات ولا ننتظر إذن أي طرف للتخصیب

انطلقت مراسم إحياء ذكرى الشهيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي الرئيس الراحل ووزير الخارجية الشهيد حسين اميرعبداللهيان و"شهداء الخدمة" في حسينية الإمام الخميني (رض) بحضور قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي.

وقال قائد الثورة الاسلامية خلال كلمة له في هذه المراسم: "الشهيد رئيسي لم يعتبر نفسه متفوقاً على الشعب؛ بل كان يعتبر نفسه على نفس مستوى الشعب، ومثل الشعب، وحتى أصغر من الشعب، كما كان يتمتع بقلب متواضع وواعي، ولسان صادق وصريح، وعمل دؤوب ومتواصل".

وأضاف آية الله الخامنئ: "في أول مقابلة له بعد الانتخابات الرئاسية، سأل المراسل الشهيد رئيسي: "هل تتفاوض مع أميركا؟" قال بوضوح: "لا"، قال: "لا"، من دون أي غموض؛ ولم يفعل. ولم يسمح للعدو أن يقول إنني تمكنت من جلب إيران إلى طاولة المفاوضات من خلال التهديد أو الترغيب أو الخداع. لم يسمح بذلك".

وأردف سماحته قائلا: "لهذا السبب تصر الأطراف على المفاوضات المباشرة، والجزء الأكبر منه هو هذا؛ لم يسمح بذلك. وبطبيعة الحال، كانت هناك مفاوضات غير مباشرة فترة رئاسته كما يكون الحال الآن، ولكن من دون نتائج. والآن أيضا لا نعتقد أن تصل المفاوضات الى نتيجة ولا نعلم ماذا سيحدث".

تصريحات واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم وقاحة ولا ننتظر إذن أي طرف للتخصيب

وقال آية الله الخامنئي: "تحدثنا عن المفاوضات وأود أن أوجه تحذيرًا للطرف الآخر: ينبغي على الجانب الأمريكي الذي يشارك في هذه المفاوضات غير المباشرة أن يكف عن الهراءات وإطلاق تصريحات عبثية".

وأكد قائد الثورة الاسلامية أن يقول الجانب الاخر بأننا لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم وقاحة.. لا أحد ينتظر الإذن لهذا أو ذاك. الجمهورية الإسلامية لها سياسة ولها منهج وهي تنتهج سياسة خاصة بها".

وأضاف سماحته: "بالطبع، سأوضح للشعب الإيراني في مناسبة أخرى السبب وراء تركيزهم على موضوع التخصيب، ولماذا يُصرّ الغربيون، والأمريكيون خصوصًا، إلى هذا الحد على منع التخصيب في إيران. سأتطرق إلى هذه الأمور إن شاء الله في مناسبة لاحقة، ليعلم الشعب الإيراني ما هي نوايا الطرف الآخر".

يتبع..