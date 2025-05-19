إیران ترفض بشکل صریح مسألة وقف تخصیب الیورانیوم لمدة ثلاث سنوات

ورفض نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، بشكل صريح الادعاء الذي ورد في صحيفة الغارديان، وذلك عقب تقارير إعلامية تفيد بأن بعض الوسطاء الإقليميين يضغطون على إيران لتقليص أو وقف أنشطة التخصيب.

وبخصوص ما إذا كان ادعاء وقف تخصيب اليورانيوم في ايران بشكل كامل لمدة أقصاها ثلاث سنوات قد أثير لأغراض بناء الثقة وما إذا كانت إيران قد قبلت مثل هذه الخطة، قال تخت روانجي خلال مقابلة صحفية: "لا، هذا غير صحيح ولم يتم طرح مثل هذا الشيء".

وكانت صحيفة الغارديان قد ذكرت في وقت سابق أن بعض الجهات الوسيطة، بما في ذلك قطر وسلطنة عمان، اقترحت أن تخفض إيران مستوى التخصيب إلى الصفر لمدة ثلاث سنوات لتمهيد الطريق لبناء الثقة الأولية والعودة خطوة بخطوة إلى مسار الاتفاق النووي. ويأتي هذا الزعم في ظل تزايد المشاورات غير الرسمية والمفاوضات خلف الكواليس بين طهران والغرب، واعتبره البعض إشارة إلى محاولة خلق اتفاق مؤقت أو جسر دبلوماسي بين الجانبين.

لكن من خلال رفضه الصريح لهذا التقرير، أكد تخت روانجي فعليا على الخطوط الحمراء النووية الإيرانية. وهو موقف يظهر أن طهران لا تزال تعمل على أساس المبادئ التي أعلنها قائد الثورة الاسلامية والمجلس الأعلى للأمن القومي، وليست مستعدة لتعليق حقوقها الراسخة في مجال التخصيب، حتى مؤقتا.

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