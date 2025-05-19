عراقجي: تعزيز العلاقات الإيرانية الأفغانية يصب في مصلحة البلدين

جاء ذلك خلال استقبال عراقجي لوزير خارجية أفغانستان ، الذي يزور إيران على رأس وفد للمشاركة في "منتدى حوار طهران"، يوم الأحد.

وفي هذا اللقاء، ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ، خاصة التبادل التجاري، ووضع المواطنين الأفغان في إيران، وقضايا المياه، والأمن، والحدود المشتركة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى زيارته إلى كابول في فبراير/شباط من العام الماضي والمفاوضات والاتفاقيات الجيدة التي تم التوصل إليها مع مسؤولي أفغانستان ، واعتبر تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الجارين والمسلمين على أساس حسن الجوار والمنافع المتبادلة بما يتماشى مع المصالح العليا للبلدين.

وأشار إلى أهمية مواصلة التعاون مع أفغانستان لضمان مصالح البلدين، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا مهمة مثل تأمين حقوق المياه، ووضع اللاجئين الأفغان وكيفية عودتهم، وأمن الحدود المشتركة. وأكد استعداد إيران الكامل لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية ومواجهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة تهريب المخدرات وضمان أمن الحدود المشتركة.

من جانبه أعرب مولوي أمير خان متقي وزير خارجية أفغانستان عن تقديره لدعوته لحضور "منتدى طهران للحوار" وأعرب عن سروره بلقائه مع وزير الخارجية الايراني، وتمنى النجاح لهذا الحدث الدولي المهم وأعرب عن ثقته بأن هذا الاجتماع سيكون فعالاً في تعزيز التقارب والصداقة بين الدول المجاورة.

وأشاد وزير الخارجية الإيراني باستضافة الشعب الإيراني الكريم للاجئين الأفغان على مدى العقود الماضية، مؤكدا أن كبار المسؤولين الأفغان يولون اهتماما خاصا لمتابعة وتسريع تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى كابول بشأن مختلف القضايا، بما في ذلك عودة اللاجئين، وضمان حقوق المياه، وتأمين حدود البلدين، وخاصة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.

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