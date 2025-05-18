الرئیس بارزانی: نکرر مرة أخرى بأن أرض إقلیم کردستان العراق لم تکن ولن تکون مصدراً لأی تهدید لإیران

وفي كلمته امام "منتدى حوار طهران"، اليوم الاحد، حيّا بارزاني القائد الفريق الشهيد قاسم سليماني، مؤكدا بانه توجه إلى أربيل إبّان الفترة العصيبة التي مرت بها؛ ونحن أعلنا بوضوح بأن علاقات إقليم كردستان مع ايران هي علاقات جيدة.

واشار رئيس اقليم كردستان العراق، الى زيارة الرئيس الايراني للعاصمة العراقية بغداد، وبعدها الى اربيل، مصرحا : نحن اليوم نشاهد توسعا في العلاقات بجميع المجالات؛ بدءا بالسياسية ومرورا بالثقافية والجامعية والقضايا الاقتصادية والبنيوية، كلها شهدت انجازات جيدة.

وفي اشارة الى التقلبات التي حلّت بالعلاقات بين ايران واقليم كردستان، قال رئيس الاقليم : ان بداية التحول (الايجابي) في العلاقات بيننا كانت بعد اللقاءات التي جمعتني مع سماحة قائد الثورة الاسلامية الايرانية.

وعن زيارة الرئيس بزشكيان الى اقليم كردستان، لفت بارزاني الى ان فخامته سبق وان زار الاقليم عندما كان استاذا جامعيا في مدينة تبريز (مركز محافظة اذربايجان الشرقية – شمال غرب ايران).

واضاف، ان "الرئيس الايراني تحدث (خلال زيارته الاخيرة الى الاقليم)، باللغة الكردية؛ مما اثار دهشة الجميع، كما طلب مني ان اتحدث باللغة الفارسية ايضا".

ومضى الى القول : ان العلاقات بين اقليم كردستان العراق وايران شهدت نموا ملفتا في جميع المجالات ولاسيما الاقتصادية بعد زيارة الرئيس بزشكيان الى الاقليم؛ واعتبر الاجتماع الاقتصادي الذي سيعقد في مدينة سنندج (مركز محافظة كردستان – غرب ايران) قريبا، يعد احد اهم انجازات هذه الزيارة.

وحول نهاية المواجهات على الحدود بين ايران وكردستان العراق، صرح رئيس الاقليم : لقد حدث تطورات ايجابية مهمة في هذا المجال؛ لافتا بان الجانبين الايراني والكردستاني اعتمدا الية مشتركة دخلت حيز التنفيذ بالفعل.

واستطرد بارزاني، قائلا : ان احد ثوابتنا المصيرية في هذا الاطار، هو اننا لن نسمح بان يتحول اقليم كردستان الى منطقة لتهديد جيراننا وخاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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