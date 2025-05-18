وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيريه العماني والقطري بطهران

وعقد اللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية ايران وعمان وقطر، اليوم على هامش المنتدى الحواري الذي تستضيفه عاصمة الجمهورية الاسلامية طهران.

يذكر ان منتدى حوار طهران (Tehran Dialogue Forum)، يواصل اعماله على مدى يومي الاحد والاثنين (18 و19 ايار 2025م)، بمشاركة جمع من كبار المسؤولين بمن فيهم وزراء ورؤساء معاهد الدراسات ومفكرين من شتى دول العالم.

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