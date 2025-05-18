وزير الخارجية الإيراني: العمل جار لتحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات مع أمريكا

عراقجي قال ذلك للصحفيين، على هامش اعمال منتدى حوار طهران الذي بدا اليوم الاحد؛ لافتا الى محادثاته التي وصفها "مميزة" مع وزير خارجية عمان، ومبينا انها تناولت القضايا الثنائية والاقليمية وايضا المحادثات الجارية مع امريكا.

واضاف وزير الخارجية : لقد استعرضنا اخر المستجدات؛ ويحتمل بأن يتم قريبا تحديد الجولة التالية من المفاوضات؛ مبينا ان التصريح بذلك سيتم بعد حسم الامور.

كما اشار عراقجي الى القول، "اننا لم نتلق اي وثيقة خطية من امريكا".

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