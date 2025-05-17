عراقجي يستقبل نظيره الطاجيكي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرمني

واستقبل "عباس عراقجي" وزير الخارجية الطاجيكي "سراج الدين مهر الدين" و أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني "أرمين غريغوريان" خلال زيارتهما إلى طهران وأجريا محادثات في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية.

وتوجه مسؤولون من طاجيكستان وأرمينيا إلى إيران للمشاركة في منتدى طهران للحوار.

وتقام الدورة الرابعة لمنتدى طهران للحوار في طهران خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو/أيار الجاري بمشاركة وزراء الخارجية والمسؤولين السابقين والحاليين رفيعي المستوى والدبلوماسيين وأعضاء مراكز الفكر الإقليمية والعالمية.

endNewsMessage1