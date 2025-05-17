Iranian Labour News Agency

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عراقجي يستقبل نظيره الطاجيكي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرمني

عراقجي يستقبل نظيره الطاجيكي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرمني
معرف الأخبار : ۱۶۳۹۵۳۲
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استقبل وزير الخارجية الإيراني نظيره الطاجيكي و أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني وأجرى مشاورات معهما.

واستقبل "عباس عراقجي" وزير الخارجية الطاجيكي "سراج الدين مهر الدين" و أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني "أرمين غريغوريان" خلال زيارتهما إلى طهران وأجريا محادثات في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية.

وتوجه مسؤولون من طاجيكستان وأرمينيا إلى إيران للمشاركة في منتدى طهران للحوار.

عراقجي يستقبل نظيره الطاجيكي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرمني

وتقام الدورة الرابعة لمنتدى طهران للحوار في طهران خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو/أيار الجاري بمشاركة وزراء الخارجية والمسؤولين السابقين والحاليين رفيعي المستوى والدبلوماسيين وأعضاء مراكز الفكر الإقليمية والعالمية.

 

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