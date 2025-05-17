رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بمبادرة الرئيس بزشكيان للسلام

وعبر رئيس وزراء باكستان في اتصاله الهاتفي مساء اليوم السبت عن خالص تقديره للجهود الحميدة والمخلصة والاخوية للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال تبديد سوء الفهم والتمهيد لاقرار وقف اطلاق النار بين باكستان والهند.

واشاد بالزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الايراني الى اسلام اباد ومبادرة ايران في تقديم عرض لوقف اطلاق النار واعتبر ذلك خطوة مؤثرة وبناءة على طريق خفض التصعيد.

وتطريق شهباز شريف الى التطورات الاخيرة في العلاقات بين باكستان والهند وقال ان ثلاث حروب نشبت خلال العقود الماضية بين البلدين، لكن ايا منها لم يتمكن من معالجة المشاكل والقضايا الرئيسية لشعبي البلدين، ونرى ان ازمات بما فيها قضية كشمير وظاهرة الارهاب وباقي القضايا الخلافية بين باكستان و الهند، يمكن حلها فقط عن طريق الحوار والمقاربات السياسية.

ورحب رئيس وزراء باكستان بخفض التصعيد وديمومة وقف النار وارساء السلام المستدام بين باكستان والهند، مشيدا مرة اخرى بالاهتمام والدور الفاعل للرئيس بزشكيان في بناء هذا المسار الايجابي معربا عن امله بان يزور طهران قريبا ويلتقي الرئيس بزشكيان ليبحث معه في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وباقي القضايا الاقليمية.

اما رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، فقد عبر في الاتصال الهاتفي عن سعادته بوقف الاشتباكات وبدء وقف اطلاق النار بين باكستان والهند وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤمن دائما بان الحرب والعنف، لا يسهما في تسوية المشاكل فحسب، بل يضاعفا من معاناة الشعوب، وان الحل المستديم للخلافات يكمن في الحوار والتعامل، لا الصراع وسفك الدماء.

واشار الى السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم ارساء السلام والاستقرار والامن في المنطقة مبديا جهوزية طهران لاي تعاون في سياق تعزيز الحوار وترسيخ التعاطي بين باكستان والهند وكذلك بين ايران و باكستان.

واكد الرئيس بزشكيان على ان ظاهرة الارهاب تعد واحدة من التحديات الرئيسية للمنطقة مضيفا ان مكافحة هذا التهديد المشترك، بحاجة الى التعاون والتنسيق والاخوة بين بلدان المنطقة.

وفي الختام رحب رئيس الجمهورية بالزيارة المقبلة لرئيس وزراء باكستان الى طهران واعرب عن تمنياته بان تسهم هذه الزيارة في تمتين العلاقات الثنائية وزيادة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

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