قائد الثورة: بعض التصريحات الاخيرة للرئيس الامريكي لا تستحق حتى الرد عليها/ الكيان الصهيوني ورم سرطاني خبيث وخطير في قلب المنطقة، ويجب أن يُستأصل

واوضح قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله اليوم السبت حشدا غفيرا من المعلمين من انحاء البلاد وذلك لمناسبة يوم المعلم والذكرى السنوية للشهيد مرتضی مطهري، ان بعض التصريحات التي صدرت خلال زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة لا تستحق الرد عليها إطلاقا. إن مستوى الخطاب منخفض للغاية حتى أنه يشكل مصدر خزي للمتحدث ومصدر خزي وعار للشعب الأمريكي.

وتابع سماحته قائلا : لكن يجب أن ننتبه إلى امر او امرين وهو ان ترامب قال إنه يريد استخدام القوة من أجل السلام؛ لقد كذب. لقد استخدم هو والمسؤولون الأميركيون والحكومات الأميركية قدراتهم لعمليات الابادة في غزة، ولإثارة الحرب حيثما استطاعوا، ولدعم مرتزقتهم. لقد استخدموا قوتهم بهذه الطريقة. متى استخدموا القوة لخلق السلام؟.

واستطرد اية الله خامنئي بالقول: نعم، يمكن استخدام القوة من أجل السلام والأمن. ولهذا السبب، ورغم عن أنف أعدائنا، فإننا سنزيد من قوتنا وقدرة بلدنا كل يوم، إن شاء الله. ولكنهم لم يفعلوا ذلك. لقد استخدموا قوتهم لتزويد الكيان الصهيوني بقنابل تزن عشرة أطنان لإسقاطها على أطفال غزة، والمستشفيات، ومنازل الناس، وفي لبنان، وفي أي مكان آخر استطاعوا.

يتبع

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