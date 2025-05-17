الرئيس بزشكيان: ترامب يعطي رسائل متناقضة عن السلام والقتل وانعدام الأمن

وخلال مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لعودة اسطول الجمهورية الاسلامية الايرانية البحري 86 بعد اتمام مهامه بنجاح،وتخليدا لذكرى شهداء الخدمة (الشهيد اية الله رئيسي ورفاقه)،قال الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان": انه لامر مشرف للغاية ان نتمكن من تلبية احتياجاتنا ومعداتنا العسكرية دون الاعتماد على الاخرين في المجال العسكري والدفاعي.

وفي إشارة إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي خلال زيارته لدول المنطقة،اوضح بزشكيان انه لا احد يصدق كلام ترامب ضد الشعب الإيراني، فمن جهة يتحدث عن السلام والهدوء، ومن جهة أخرى يهدد باستخدام أحدث وسائل القتل، وبتصريحات متناقضة لا يصدقها إلا هو نفسه.

وأشار إلى تناقض تصريحات ترامب، حيث يتحدث من جهة عن رغبته في تحقيق السلام في المنطقة، ومن جهة أخرى يعترف بصنع أداة مدمرة ومرعبة على مستوى العالم.

وتساءل: أي من رسائل هذا الرئيس يجب أن نصدقه، رسالة السلام أم رسالة القتل وتدمير حياة البشر؟

وأضاف أن إسرائيل نفذت مجزرة وحشية راح ضحيتها نحو 60 ألف مدني بريء في قطاع غزة، وحرمت كبار السن والأطفال والشباب من أبسط مقومات الحياة مثل الماء والخبز والطعام.

وأكد أن الأطراف التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتنادي بالسلام والإنسانية، تمارس في الواقع إبادة جماعية مروعة.

وتابع الرئيس الايراني مؤكدا على ان ايران لا تسعى للحرب، بل تتفاوض وتجري محادثات، لكنها لا تهاب التهديدات ولن تتخلى عن حقوقها القانونية بأي شكل من الأشكال.

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