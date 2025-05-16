زيارة مرتقبة لفؤاد حسين ونيجيرفان بارزاني إلى طهران

وقال محمد كاظم الصادق: إن هدف هذه الرحلة هو المشاركة في منتدى طهران للحوار الذي يعقده مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية.

وبحسب التقرير فإن هذا الاجتماع سيعقد يومي الأحد والإثنين 28 و29 مايو/أيار الجاري.

وأعلن في وقت سابق أن بارزاني سيتوجه إلى طهران يوم السبت.

وتهدف زيارة نيجيرفان بارزاني إلى التوسط بين تركيا وإيران بشأن قضية تواجد قوات حزب العمال الكردستاني.

كما سيتم خلال هذه الزيارة مناقشة علاقات إقليم كردستان مع إيران، وخاصة عملية تشكيل الحكومة الجديدة وتواجد أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية في المنطقة.

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