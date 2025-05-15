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سياسة ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٥ - ١٤:٢٨:٢٨

ايران تعرب عن قلقها من تفاقم الاوضاع الامنية في ليبيا

اعربت ايران اليوم الخميس على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي عن القلق من استمرار الاشتباكات العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس والتي ادت الى مقتل واصابة العشرات ودعت الى وقف العنف وسفك الدماء على الفور.