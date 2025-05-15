ايران تعرب عن قلقها من تفاقم الاوضاع الامنية في ليبيا
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اعربت ايران اليوم الخميس على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي عن القلق من استمرار الاشتباكات العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس والتي ادت الى مقتل واصابة العشرات ودعت الى وقف العنف وسفك الدماء على الفور.
واشار بقائي الى مسؤولية جميع الاطراف ذات الصلة بهذا الصراع للمساعدة على عودة الامن داعيا اياها لتغليب المصلحة العامة للشعب الليبي، واعتماد مسار الحوار والتعامل لتسوية الخلافات وعدم السماح للاجانب لاستغلال الوضع والتدخل المخرب في الوضع الليبي.
وعبر بقائي عن مواساته مع اسر ضحايا ومصابي هذه الاحداث.