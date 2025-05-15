شمخاني: مستعدون لتوقيع اتفاق نووي مع الرئيس ترامب مقابل رفع العقوبات

وأشار شمخاني إلى أن طهران ستلتزم بعدم تصنيع أسلحة نووية، وستتخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب القابل للاستخدام في صناعة الأسلحة، وستكتفي بتخصيب اليورانيوم إلى المستويات المنخفضة اللازمة للاستخدام المدني، مع السماح للمفتشين الدوليين بالإشراف الكامل على البرنامج النووي.

وعند سؤاله عمّا إذا كانت إيران مستعدة لتوقيع الاتفاق إذا تم استيفاء هذه الشروط، أجاب شمخاني: "نعم".

وأوضحت "إن بي سي نيوز" أن شمخاني أكد أن هناك إمكانية لاتفاق، وقال: "إذا تصرف الأمريكيون وفق ما يزعمون، فبالتأكيد يمكننا بناء علاقات أفضل، وهذا قد يؤدي إلى وضع أفضل في المستقبل القريب."

وانتقد شمخاني ما وصفه بسلوك الولايات المتحدة المزدوج، مشيراً إلى تصريحات ترامب الذي قال إنه قدم لإيران "غصن زيتون"، لكنه أضاف: "نحن لم نرَ إلا أسلاكاً شائكة."

جاء ذلك بعد ساعات من عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “غصن الزيتون” على إيران، مصحوبا بتهديدات بفرض عقوبات اقتصادية شديدة إذا لم تقبل طهران الاتفاق.

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