إیران.. مجمع تشخیص المصلحة یصادق على اتفاقیة "بالیرمو"

واضاف خاني مساء اليوم الاربعاء انه بعد عدة اشهر من البحث والمداولات التخصصية في مجمع تشخيص مصلحة النظام، تم مساء اليوم التصديق على اتفاقية باليرمو لدى المجمع.

وكان قد اُعلن عن موافقة قائد الثورة الاسلامية يوم 31 كانون الاول/ديسمبر 2024 على اعادة دراسة ضم ايران الى "اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" (باليرمو) و "اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب (CFT)"، وبعد ذلك خضعت هاتان اللائحتان للدراسة في اللجنة الخاصة بالمجمع، اذ تحدث المجمع مطلع السنة الجارية عن تاييد هاتين اللائحتين على ان يتم اتخاذ القرار النهائي لدى المجمع نفسه.

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