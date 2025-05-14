إيران والدول الأوروبية الثلاث يعقدون اجتماعا سياسيا رفيعا في إسطنبول الجمعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن اجتماعاً سياسياً على مستوى الخبراء السياسيين بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، بريطانيا، وفرنسا) سيُعقد يوم الجمعة الموافق 26 أيار/مايو الجاري في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح بقائي أن الاجتماع يندرج في إطار استمرار المشاورات والتنسيق بين الجانبين، ويشمل جدول أعماله مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، وسعياً لتعزيز الحوار وتبادل وجهات النظر بين طهران والدول الأوروبية المعنية بالاتفاق النووي.

endNewsMessage1